Роднина: Путин поддержал Валиеву, мы своих не сдаём

Депутат Госдумы России Ирина Роднина заявила, что президент России Владимир Путин поддержал фигуристку Камилу Валиеву, посадив её рядом на церемонии открытия Игр Будущего.

«Владимир Владимирович таким жестом поддержал Камилу Валиеву! Мы своих же не сдаём», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

21 февраля в Казани прошла церемония открытия первого в истории фиджитал-турнира Игр будущего, во время которой Валиева сидела по левую руку от Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства поддерживает фигуристку.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Тарасова отреагировала на поддержку Валиевой со стороны президента Путина.