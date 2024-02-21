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Тарасова считает очень важной поддержку Валиевой со стороны Путина

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на поддержку Камилы Валиевой со стороны президента РФ Владимира Путина.
Тарасова считает очень важной поддержку Валиевой со стороны Путина
  • РИА Новости

«Что значит поддержка Валиевой со стороны президента России? Это очень важно. Президент у нас настоящий человек, за это мы его и любим», — заявила Тарасова ТАСС.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия первого в истории фиджитал-турнира Игр будущего, во время которой Валиева сидела по левую руку от Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства поддерживает фигуристку.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нахождение Валиевой рядом с Путиным на церемонии открытия Игр Будущего.

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