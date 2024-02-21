Тарасова считает очень важной поддержку Валиевой со стороны Путина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на поддержку Камилы Валиевой со стороны президента РФ Владимира Путина.

«Что значит поддержка Валиевой со стороны президента России? Это очень важно. Президент у нас настоящий человек, за это мы его и любим», — заявила Тарасова ТАСС.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия первого в истории фиджитал-турнира Игр будущего, во время которой Валиева сидела по левую руку от Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства поддерживает фигуристку.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нахождение Валиевой рядом с Путиным на церемонии открытия Игр Будущего.