Тарасова считает очень важной поддержку Валиевой со стороны Путина
- РИА Новости
«Что значит поддержка Валиевой со стороны президента России? Это очень важно. Президент у нас настоящий человек, за это мы его и любим», — заявила Тарасова ТАСС.
21 февраля в Казани прошла церемония открытия первого в истории фиджитал-турнира Игр будущего, во время которой Валиева сидела по левую руку от Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства поддерживает фигуристку.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нахождение Валиевой рядом с Путиным на церемонии открытия Игр Будущего.