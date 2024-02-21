Губерниев: нахождение Валиевой около Путина на Играх Будущего это жест поддержки

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нахождение российской фигуристки Камилы Валиевой рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на церемонии открытия Игр Будущего.

«Без всякого сомнения, это нужно расценивать как жест поддержки. Это и сигнал всем остальным, что Камила для нас продолжает быть честной и чистой спортсменкой», — заявил Губерниев «Матч ТВ».

Он также пожелал фигуристке всяческих удач, однако отметил, что история спортсменки должна очень многому научить и спортсменов, и окружение, и врачей.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее российские спортсмены Камила Валиева, Никита Нагорный и Андрей Аршавин посетили церемонию открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего».