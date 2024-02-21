RT в Telegram
Подпишись

Губерниев: нахождение Валиевой около Путина на Играх Будущего это жест поддержки

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нахождение российской фигуристки Камилы Валиевой рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на церемонии открытия Игр Будущего.
Губерниев: нахождение Валиевой около Путина на Играх Будущего это жест поддержки
  • РИА Новости

«Без всякого сомнения, это нужно расценивать как жест поддержки. Это и сигнал всем остальным, что Камила для нас продолжает быть честной и чистой спортсменкой», — заявил Губерниев «Матч ТВ». 

Он также пожелал фигуристке всяческих удач, однако отметил, что история спортсменки должна очень многому научить и спортсменов, и окружение, и врачей. 

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее российские спортсмены Камила Валиева, Никита Нагорный и Андрей Аршавин посетили церемонию открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить