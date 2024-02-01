Валиева, Нагорный и Аршавин посетили церемонию открытия Игр Будущего

Российские спортсмены Камила Валиева, Никита Нагорный и Андрей Аршавин посетили церемонию открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего».

Фигуристка Валиева, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта и олимпийский чемпион Никита Нагорный, а также знаменитый футболист Андрей Аршавин посетили церемонию открытия Игр Будущего.

Первыми на мероприятии уже поприветствовали пятёрка персонажей вселенной фиджитал — Kash’AI, EL3ktra, e-ONE, Turb0 и Str@’ta! Каждый из них представляет один из пяти вызовов Игр Будущего: тактика, технологии, спорт, скорость и стратегия соответственно.

Церемония открытия началась в 19:00 мск.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.