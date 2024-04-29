Ротенберг: в интернете есть приколы на эту тему, но я реально смотрю много хоккея

Главный тренер сборной «Россия 25» и санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что смотрит очень много хоккейных матчей.

«Я знаю, что в интернете у людей есть приколы на эту тему, что я посмотрел 800 матчей и стал главным тренером. Но я реально смотрю очень много хоккея из самых разных лиг. Так, я видел все четыре ночных матча НХЛ. Мы смотрим, изучаем тенденции и внедряем потом в нашу игру, потому что хоккей в исполнении команд «Красной машины» должен быть современным и высочайшего уровня, — передаёт слова Ротенберга «Матч ТВ».

В сентябре 2021 года Ротенберг заявил, что начиная с 2014 года, за восемь лет ежедневной работы посмотрел 800 матчей КХЛ и сборной России.

Ранее Ротенберг заявил, что сборная России на чемпионате мира рассчитывала бы только на первое место.