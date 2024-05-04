Не пропустив ни разу: сборная России по хоккею одержала уверенную победу на турнире в Казахстане

Сборная «Россия 25» триумфально начала Большой тур, заняв первое место на Qazaqstan Hockey Open в Астане. В первом матче подопечные Романа Ротенберга с минимальным счётом одержали победу над Казахстаном, а во втором разгромили Белоруссию, отправив в ворота Сергея Большакова шесть безответных шайб. При этом в обеих встречах на ноль отстоял 21-летний дебютант национальной команды Артемий Плешков. Он отразил суммарно 43 броска и был признан лучшим голкипером турнира.

В мае стартовал Большой тур хоккейной сборной «Россия 25», в рамках которого подопечные Романа Ротенберга должны провести пять матчей в четырёх городах. И первым на очереди было выступление на Qazaqstan Hockey Open в Астане, где отечественные спортсмены сыграли сначала с командой Казахстана, активно готовящейся к ЧМ-2024, а затем — со сборной Белоруссии. И хотя по уровню соперники явно уступали «красной машине», один из них оказал ей более чем достойное сопротивление.

В 2023 году сборные России и Казахстана уже встречались на этом турнире. И тогда подопечные Ротенберга не испытали серьёзных проблем, взяв верх над хозяевами со счётом 3:0. Дубль оформил нападающий СКА Николай Поляков, ещё одну шайбу на свой счёт записал его одноклубник Марат Хайруллин, а очередной сухарь оформил их будущий партнёр Никита Серебряков, на тот момент защищавший цвета «Адмирала». Однако в этот раз дружина Галыма Мамбеталиева выглядела куда более организованно и позволила лишь раз огорчить Андрея Шутова.

Как оказалось, победный гол «Россия 25» забила уже на 14-й минуте. В ходе затяжной атаки гостей реактивный Василий Глотов сместился с правого края в центр и роскошным кистевым броском застал врасплох голкипера хозяев. И тем самым продолжил укрепляться в статусе одного из самых ярких атакующих хоккеистов не только СКА, но и страны в целом. В минувшем сезоне он занял шестое место в списке лучших бомбардиров петербуржцев в регулярке КХЛ (22 + 18), а в плей-офф разразился десятью (5 + 5) очками и уступил лишь Хайруллину (5 + 7).

После того как счёт был открыт, оппоненты не сбавили обороты и ещё неоднократно угрожали воротам друг друга. Но великолепно смотрелись голкиперы, впоследствии признанные лучшими в составах обоих коллективов. И это при том, что у россиян в старте вышел не звёздный Серебряков, а Артемий Плешков. 21-летний дебютант сборной отметился 19 сейвами и с ходу оформил шатаут, в то время как его визави парировал аж 29 бросков.

«Всё равно нервозно, думаю, любой вратарь будет переживать перед такой игрой. Слава богу, хорошо сыграли, победили, ребята реально помогли. Интересно сыграть на таком уровне, с такой командой. Эмоции положительные», — признался Плешков.

В свою очередь, Ротенберг назвал матч «тяжёлым» и отметил, что из-за длительного отсутствия практики хоккеисты потеряли тонус. Но восхитился их самоотверженностью.

«Они (казахстанцы. — RT) играют с прицелом на ЧМ, поэтому мы сегодня хотели доказать делом, что мы достойны выступать на чемпионате мира и побеждать его участников. У нас это получилось... Конечно, хочется забивать больше. Поэтому надо немножко нам поработать над завершением. Но понятно, что, когда отсутствует игровой тонус, тяжелее забить. И у них здорово выглядел вратарь, они играли впятером внизу, примерно как «Автомобилист» в КХЛ, как «Локомотив» — похожая система. Поэтому было очень непросто вскрыть эту оборону», — цитирует наставника пресс-служба Федерации хоккея России.

Как справедливо подметил специалист, проблемы с реализацией во многом помешали «России 25» с более крупным счётом взять верх над хозяевами соревнований. А также использовать хотя бы одну возможность отличиться в неравных составах, которых было четыре. Но уже спустя двое суток эту проблему удалось решить, да ещё и в принципиальном противостоянии с белорусами.

Таким оно стало в свете прошлогоднего фиаско во встрече казахстанского турнира. Тогда дружина Ротенберга уступила со счётом 4:7, пропустив четыре шайбы за последние 12 минут, и упустила возможность занять первое место на Qazaqstan Hockey Open. Победу же тогда одержали белорусы, разгромившие и хозяев первенства — 6:0. Но на этот раз теннисную «баранку» получила уже команда Дмитрия Квартальнова.

Россияне с ходу стали доминировать на льду «Барыс Арены» и провоцировать удаления у соперников. Впервые те оказались в меньшинстве уже на 42-й секунде — за нарушение численного состава, а до конца периода ещё четыре раза посещали штрафной бокс. И под конец всё же были наказаны за несдержанность. Максим Джиошвили протащил шайбу по борту, Владимир Грудинин покатил в центр, а опытный Артур Тянулин неотразимо выстрелил в дальний угол.

Однако в состоянии грогги белорусы оказались в начале второго отрезка, когда уже сами получили право выпустить на лёд спецбригаду большинства. Но неаккуратный выход из зоны привёл к потере и голу Артемия Князева, по ходу прошлого сезона перешедшего в «Ак Барс» на правах аренды. А спустя 109 секунд счёт стал крупным — Павел Воронов позволил Валентину Зыкову «обокрасть» себя на синей линии и уже не смог помешать ему реализовать импровизированный буллит.

Уже после этого у коллектива Квартальнова практически не осталось надежд на камбэк, а к середине третьего периода главной задачей стало сохранить лицо. Ведь на табло уже горели 6:0 в пользу «России 25». Менее чем за шесть минут номинальные хозяева отличились трижды — Арсений Грицюк забросил в большинстве, а Виталий Абрамов оформил дубль в равных составах, продемонстрировав способность как действовать на пятаке, так и забивать после сольных проходов. Для этого нападающему ЦСКА хватило всего 115 секунд.

Таким образом, сборная России всухую выиграла второй матч подряд и одержала победу на турнире в Казахстане, а Плешков совершил 24 сейва, снова не пропустил и был признан лучшим голкипером. И практически гарантировал себе выход в стартовом составе в третьей встрече Большого тура, которая пройдёт 6 мая в Омске. Там у белорусов будет шанс реабилитироваться за провал в Астане.

«Это дорогого стоит — два матча подряд сыграть на ноль. Стабильность — признак мастерства... Мы в прошлый раз проверили статистику: только Набоков и Шестёркин начинали в сборной России с сухаря. А вот кто две подряд сыграл на ноль — это надо ещё раз изучить историю нашего хоккея. Понимаем, что таких вратарей немного», — сказал Ротенберг.

Не обошёл наставник вниманием и действия полевых игроков, особенно отметив их желание действовать сообща, а не «таскать шайбу в одиночку».

«Серьёзно готовились, старались с первой секунды показать высокие скорости, создать много голевых моментов. Понимали, что соперник здорово действует в обороне, на контратаках играет. Была задача не отдавать лишний пас, только точные передачи, только шайбу в глубину и на пятак... Соперник где-то не успевал за нами, мы здорово контролировали шайбу, прессинговали, нагнетали. После первого периода хорошо с ребятами поговорили, попросили не заигрываться в зоне атаки, делать короче смены, ещё взвинтить темп», — заявил главный тренер.

Как признался Абрамов, защищать цвета национальной команды — большая честь. Также он заявил, что сборная лишь начинает набирать обороты.

«Безусловно, помогает, что провели две встречи, была тренировочная игра в Новогорске. Всё равно мне кажется, что до идеальных кондиций далеко, но потихоньку вливаемся», — добавил форвард.