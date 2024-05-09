«Не имели права сегодня проигрывать»: сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии в Туле

Сборная «Россия 25» одержала третью уверенную победу подряд над национальной командой Белоруссии и вторую — в рамках Большого тура. После первого периода подопечные Романа Ротенберга уступали со счётом 1:2, но в двух оставшихся огорчили соперника пять раз. При этом Максим Соркин и Сергей Толчинский поразили ворота Максима Лубского с разницей в 33 секунды. По словам наставника, встреча сложилась непросто, несколько игроков получили травмы и переломы, но в столь знаменательный день важно было подарить стране победу.

Матчи сборной «Россия 25» 9 мая с созданием Большого тура превратились в добрую традицию. В прошлом году она в Красноярске сошлась с Белоруссией и разгромила соперника. Теперь же чести принять команду в День Победы удостоилась Тула, которая и в 2023-м организовала сразу две встречи.

Разумеется, выходом на лёд дело не ограничилось. Утром подопечные Романа Ротенберга посетили торжественный парад на площади Ленина — главной площади города, участие в котором приняли военнослужащие Воздушно-десантных войск и учащиеся Суворовского училища, была задействована военная техника. Гостями мероприятия стали и белорусы.

«Мы всегда отмечаем этот праздник всей командой — так было и на чемпионатах мира, где каждый год возлагали цветы на могилы советских героев. Продолжится традиция и сейчас. Вместе с белорусской сборной приняли приглашение поучаствовать в параде в честь Дня Победы», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

Несмотря на установившиеся в данном регионе аномальные холода, отечественная делегация в полном составе во главе с руководителем ФХР Владиславом Третьяком наблюдала за парадом. Правда, пришлось надеть тёплые куртки и зимние шапки. Но хоккеисты всё равно с интересом следили за передвижением техники, в том числе легендарной «катюши». Многие снимали происходящее на видео.

Хоккеисты сборной России на параде в честь Дня Победы в Туле

© ФХР "Федерация Хоккея России"

Вечером же болельщиков ждал уже спортивный праздник в Ледовом дворце. Перед стартом Большого тура наставник предполагал, что противостояния хозяев на родине соберут полные трибуны. Его прогноз оправдался. В Омске собралось больше 12 тыс. зрителей. В Туле арена вмещает намного меньше, всего 3 тыс. человек, а потому билеты оказались раскуплены моментально.

«Всё-таки у нас в городе нет клуба КХЛ, а потому приезд ребят — как бальзам на душу. Можно сказать, ждали целый год. То, что сборная отстранена от соревнований, роли не играет. Померимся силами ещё и с Канадой, и со Швецией. Никуда не денутся. А пока надо радоваться и встрече с Белоруссией», — высказал мнение один из болельщиков.

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Многие вовсе прибыли в Тулу из других регионов. Например, компания друзей специально прилетела из Новосибирска.

«Болеем за наших парней всегда и везде. Недавно у нас в городе проходил «Кубок будущего», где играла молодёжка. Так и там яблоку негде было упасть, билеты расхватали мигом. А тут вовсе выступает взрослая сборная! Нельзя упускать такой шанс», — объяснили они.

При этом в штабе сборной для дополнительного привлечения внимания пригласили сразу двух хоккеистов местного АКМ, выступающего в ВХЛ: вратаря Дениса Попова и нападающего Дениса Почивалова.

По стартовому составу хозяев, пожалуй, главная интрига касалась вратарской позиции. В преддверии Большого тура безоговорочным первым номером виделся Никита Серебряков. Но Ротенберг неожиданно сделал ставку на проведшего большую часть минувшего сезона в ВХЛ в составе «СКА-Невы» Артемия Плешкова. Тот, мягко говоря, не подвёл, проведя на ноль все три встречи и установив новый рекорд для сборной России по продолжительности сухой серии (180 минут). В итоге Ротенберг всё-таки опять сделал выбор в пользу Плешкова.

Предшествовало игре исполнение гимнов обеих стран. Разумеется, отечественный арена спела хором. Стартовое же вбрасывание произвёл восьмилетний воспитанник академии «Олимпийская деревня — 80» Илья Толпыкин, получивший серьёзные травмы во время теракта в «Крокусе».

Стартовый период получился для подопечных Ротенберга сродни холодному душу. Они, как и ожидалось, активно начали и с ходу повели осаду владений Максима Лубского, который великолепно вышел на замену в предыдущей игре и не пропустил. Вскоре белорусы сами преподнесли фавориту подарок, допустив нарушение численного состава. Реализовал большинство Максим Джиошвили, объехавший ворота и отправивший снаряд в сетку.

Видимо, хозяева расслабились и оказались моментально за это наказаны. Гости провели стремительную контратаку, и Вадим Мороз, воспользовавшись пасом Виталия Пинчука, нанёс точный бросок из левого круга. Таким образом, сухая серия Плешкова в рамках Большого тура оборвалась на отметке 188 минут 25 секунд. На этом дружина Дмитрия Квартальнова не остановилась и вскоре вовсе вырвалась вперёд. Только теперь Мороз и Пинчук поменялись ролями. Первый ассистировал, а второй спокойно замкнул прострел на пятаке.

«Ребята немного перегорели. Мы увидели в первом периоде, что на них сказалось давление со стороны всей России. Хоккеисты были скованы. А сопернику надо отдать должное. Белорусы играли самоотверженно и выигрывали борьбу, чего раньше не было», — объяснил позже причины неудачи Ротенберг.

Произошедшее явно разозлило отечественный коллектив, и на лёд спортсмены вернулись совсем с другим настроением. Гости сразу были заперты в своей зоне и во втором периоде нанесли всего восемь выстрелов в створ. Символично, что восстановить равновесие в непростой миг удалось капитану. Воспользовавшись переводом Грудинина от левого борта, Василий Глотов в касание щёлкнул низом, и Лубский не успел переместиться.

Однако впоследствии вратарь делал всё ради сохранения интриги и творил чудеса. Чего стоит эпизод, когда Захар Бардаков в меньшинстве убежал почти на рандеву с ним, но не сумел перехитрить, а Николай Поляков на добивании попал в перекладину. Чуть позже голкипер справился не только с броском Грудинина с пятака, но и добиванием от Андрея Чивилёва. Когда показалось, что пробить Лубского нереально, на помощь пришёл рикошет. После могучего выстрела Ивана Выдренкова снаряд задел оппонента и залетел в сетку.

Заключительный отрезок превратился в откровенное избиение дружины Дмитрия Квартальнова. Во многом крест на её стараниях поставило удаление Тимофея Ковгорени сразу на четыре минуты. Зыков совершил силовой приём на сопернике, а тот разбил ему лицо клюшкой. В большинстве россияне отличились дважды. Сначала Максим Соркин добил шайбу с пятака, а затем Сергей Толчинский с кистей отправил снаряд в дальний нижний угол. Далее настал черёд молодого Прохора Полтапова, который воспользовался набросом Виталия Абрамова от синей линии, опередив защитника. Более того, в концовке седьмую забросил Грицюк, но рефери зафиксировали офсайд.

Таким образом, сборная «Россия 25» одержала четвёртую победу подряд в рамках Большого тура, три из которых — над Белоруссией. Командам осталось провести одно противостояние — 11 мая в Минске.

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К сожалению, не обошлось и без внушительной ложки дёгтя. Травмы получили сразу два ведущих хоккеиста отечественной сборной — Бардаков и Зыков. Это побудило Ротенберга к критике в адрес бригады арбитров.

«Мы понимали, что соперник будет максимально заряжен, самоотвержен. Вместе с белорусами ходили на парад Победы. Осознавали, что мотивация будет запредельная у обеих команд. Очень тяжёлый для нас получился матч. Переломы, выбитые зубы, кровь... Не понимаю судейство. На турнире в Казахстане были арбитры уровня чемпионата мира, и судили они по правилам первенства планеты. А тут... Видимо, судьям было очень тяжело работать в такой день, как 9 Мая. Видимо, они попали под большое давление. В итоге у нас переломы, несколько ребят выбыли», — посетовал специалист.

Вместе с тем он затруднился оценить тяжесть повреждений и пообещал сделать это после тщательного медицинского обследования.

Персонально же тренер в очередной раз выделил Плешкова, несмотря на две пропущенные им шайбы. По его мнению, вратарь в них не виноват.

«Он такой человек, который не хочет проигрывать и пропускать. Это как единоборства. Он играющий вратарь и не стоит в воротах, а именно играет. Куда ему можно бросить и забить?» — добавил Ротенберг.