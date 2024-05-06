RT в Telegram
Подпишись

Ротенберг отметил важность победы «России 25» перед инаугурацией президента

Короткая ссылка
Главный тренер сборной «Россия 25» и санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о победе команды над сборной Белоруссией.

«Есть над чем работать, что улучшить. Конечно, в преддверии инаугурации президента России важно было победить. Следующая игра самая важная — 9 мая», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Игра в Омске на «Джи-Драйв Арене» завершилась со счётом 4:0.

В составе победителей шайбы забросили Захар Бардаков, Максим Соркин, дубль оформил Арсений Грицюк.

Вратарь Артемий Плешков провёл свой третий матч за «Россию 25» «на ноль».

Следующий матч команды «Россия 25» состоится 9 мая в Туле.

Ранее Ротенберг поделился мнением о теоретических шансах национальной команды на чемпионате мира по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить