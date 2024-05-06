Ротенберг отметил важность победы «России 25» перед инаугурацией президента

Главный тренер сборной «Россия 25» и санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о победе команды над сборной Белоруссией.

«Есть над чем работать, что улучшить. Конечно, в преддверии инаугурации президента России важно было победить. Следующая игра самая важная — 9 мая», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Игра в Омске на «Джи-Драйв Арене» завершилась со счётом 4:0.

В составе победителей шайбы забросили Захар Бардаков, Максим Соркин, дубль оформил Арсений Грицюк.

Вратарь Артемий Плешков провёл свой третий матч за «Россию 25» «на ноль».

Следующий матч команды «Россия 25» состоится 9 мая в Туле.

Ранее Ротенберг поделился мнением о теоретических шансах национальной команды на чемпионате мира по хоккею.