Марченко — об ужине с Овечкиным: взял клюшку у него, для меня это событие

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко вспомнил знакомство с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«С Овечкиным успел — ещё в прошлом году. С Малкиным пока просто здоровались на льду. А Саша позвал нас на ужин, когда «Коламбус» приехал в «Вашингтон». Приятные воспоминания! И клюшку у него взял, для меня это событие», — цитирует Марченко «Спорт-Экспресс».

В регулярном чемпионате Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31 + 34) очков по системе «гол + пас». В плей-офф он сыграл во всех четырёх матчах серии первого раунда, но не отметился результативными действиями.

Ранее агент Овечкина прокомментировал возможное участие хоккеиста в летнем турнире.