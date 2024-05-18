Марченко — об ужине с Овечкиным: взял клюшку у него, для меня это событие
- AP
- © Jeff Dean
«С Овечкиным успел — ещё в прошлом году. С Малкиным пока просто здоровались на льду. А Саша позвал нас на ужин, когда «Коламбус» приехал в «Вашингтон». Приятные воспоминания! И клюшку у него взял, для меня это событие», — цитирует Марченко «Спорт-Экспресс».
В регулярном чемпионате Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31 + 34) очков по системе «гол + пас». В плей-офф он сыграл во всех четырёх матчах серии первого раунда, но не отметился результативными действиями.
Ранее агент Овечкина прокомментировал возможное участие хоккеиста в летнем турнире.