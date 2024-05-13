Агент Овечкина прокомментировал возможное участие хоккеиста в летнем турнире
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«Пока участие Александра в футбольном матче не обсуждали», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».
13 мая стало известно, что ЦСКА и «Динамо» примут участие в летнем футбольном турнире с сербскими командами. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве.
В регулярном чемпионате Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31 + 34) очков по системе «гол + пас». В плей-офф он сыграл во всех четырёх матчах серии первого раунда, но не отметился результативными действиями.
Ранее Пивоваров высказался о возможном проведении летнего кубка в Сербии.