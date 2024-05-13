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Гендир «Динамо»: возможно, проведём ещё один братский турнир в Сербии

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном проведении летнего кубка в Сербии.
Гендир «Динамо»: возможно, проведём ещё один братский турнир в Сербии
  • РИА Новости

«Возможно, что мы проведём ещё один турнир в Сербии. Всё зависит от спонсора. Без их активного вовлечения в проект нашего турнира не случилось бы. Всё это очень сложно, много работы, занимает много времени и ресурсов», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

13 мая стало известно, что ЦСКА и «Динамо» примут участие в летнем футбольном турнире с сербскими командами. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. 

Ранее нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об игре голкипера армейского клуба Владислава Торопа в матче 28-го тура с «Зенитом».

 

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