Мусаев: Тороп круто сыграл с «Зенитом» — как будто ему 35 лет, а не 20

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об игре голкипера армейского клуба Владислава Торопа в матче 28-го тура с «Зенитом».

«Слава — молодец! Сыграл очень круто с «Зенитом», будто ему не 20 лет, а 35! Скажу, что он сыграл очень круто. Во время игры я чувствовал уверенность сзади», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Тороп вышел в стартовом составе на матч.

Таким образом, ЦСКА с 42 очками продолжает занимать шестое место. «Зенит» — на второй позиции (51).

Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос отметил игру Торопа в матче 28-го тура РПЛ.