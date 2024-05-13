Мусаев: Тороп круто сыграл с «Зенитом» — как будто ему 35 лет, а не 20
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«Слава — молодец! Сыграл очень круто с «Зенитом», будто ему не 20 лет, а 35! Скажу, что он сыграл очень круто. Во время игры я чувствовал уверенность сзади», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Тороп вышел в стартовом составе на матч.
Таким образом, ЦСКА с 42 очками продолжает занимать шестое место. «Зенит» — на второй позиции (51).
Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос отметил игру Торопа в матче 28-го тура РПЛ.