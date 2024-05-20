Грицюк признался, что не совсем доволен своим дебютным сезоном в СКА
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«Остался доволен своим выступлением не в полной мере. Считаю, от моей игры зависят результаты команды, и, само собой, хотелось пройти в плей-офф подальше. Что касается набранных очков, то сезон получился неплохим, но всё же есть в чём прибавлять», — заявил он RT.
Полностью интервью хоккеиста читайте на сайте RT.
Ранее сообщалось, что Матвей Мичков расторгнет контракт со СКА и продолжит карьеру в «Филадельфии».