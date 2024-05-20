Названа средняя зарплата травматологов в России

Названа средняя зарплата российских травматологов.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование рекрутингового сервиса hh.ru.

Средняя зарплата травматолога в этом году достигла 79,8 тыс. руб. Это на 6 тыс. руб. больше, чем в прошлом году, и на 20,7 тыс. руб. больше, чем в 2022 году.

«Несмотря на рост, зарплатные предложения пока не соответствуют уровню зарплатных ожиданий соискателей: сами травматологи в среднем рассчитывают на заработную плату в 116,7 тыс. руб. Специальность относится к остродефицитным: сегодня на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме при норме не менее 4», — говорится в сообщении.

Потребность российских больниц во врачах-травматологах выросла на 31% по сравнению с 2022 годом — в стране было открыто более 6 тыс. таких вакансий.

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