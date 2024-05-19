Эндокринолог Чуракина посоветовала употреблять орехи для улучшения работы мозга

Врач эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина рассказала о продуктах, способствующих улучшению работы мозга.

«Рацион для поддержания эффективной работы мозга должен включать рыбу жирных сортов, например лосось, сельдь, сардины, скумбрию, палтус, камбалу, кету или нерку. Такая рыба богата омега-3 жирными кислотами», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также стоит употреблять орехи, особенно грецкие и миндаль.

«Полезен и тёмный шоколад с содержанием не менее 55% какао в составе», — считает Чуракина.

Как отметила эксперт, в рационе должны быть и яйца, поскольку они содержат витамины группы В и холин.

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