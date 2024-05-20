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Полиция начала проверку после гибели кота, побитого жителем Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде полиция начала проверку после того, как мужчина побил кота на улице, в результате чего животное погибло. Сразу несколько очевидцев сообщили об этом в МВД.
Полиция начала проверку после гибели кота, побитого жителем Нижнего Новгорода
  • РИА Новости

«20 мая около 09:18 в полицию поступило пять сообщений от очевидцев о том, что мужчина палкой ударил кота в присутствии прохожих на улице Пермякова. Животное погибло. Личность злоумышленника установлена», — сообщили в полиции.

Как пишет РИА Новости, по данному факту проводится проверка.

Ранее сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями экстренных служб спасли собаку, которая длительное время находилась в запертой квартире в посёлке Томилино Московской области.

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