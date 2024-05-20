Полиция начала проверку после гибели кота, побитого жителем Нижнего Новгорода
- РИА Новости
«20 мая около 09:18 в полицию поступило пять сообщений от очевидцев о том, что мужчина палкой ударил кота в присутствии прохожих на улице Пермякова. Животное погибло. Личность злоумышленника установлена», — сообщили в полиции.
Как пишет РИА Новости, по данному факту проводится проверка.
Ранее сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями экстренных служб спасли собаку, которая длительное время находилась в запертой квартире в посёлке Томилино Московской области.