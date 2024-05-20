Индия будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Индия будет участвовать во всех важных саммитах, в том числе посетит саммит G7 и конференцию по Украине в Швейцарии, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

«Уровень участия будет зависеть от времени, логистики и сопутствующих обязательств», — отметил Моди в интервью Amarujala.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев по итогам запланированной на 15—16 июня конференции в Швейцарии ожидает коммюнике, содержащее гарантии энергетической безопасности, в том числе ядерной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы конференции по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой» без какой-либо перспективы.