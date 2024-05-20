Индия будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
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«Уровень участия будет зависеть от времени, логистики и сопутствующих обязательств», — отметил Моди в интервью Amarujala.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев по итогам запланированной на 15—16 июня конференции в Швейцарии ожидает коммюнике, содержащее гарантии энергетической безопасности, в том числе ядерной.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы конференции по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой» без какой-либо перспективы.