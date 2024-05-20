RT в Telegram
Подпишись

Индия будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Короткая ссылка
Индия будет участвовать во всех важных саммитах, в том числе посетит саммит G7 и конференцию по Украине в Швейцарии, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
Индия будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
  • Gettyimages.ru

«Уровень участия будет зависеть от времени, логистики и сопутствующих обязательств», — отметил Моди в интервью Amarujala.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев по итогам запланированной на 15—16 июня конференции в Швейцарии ожидает коммюнике, содержащее гарантии энергетической безопасности, в том числе ядерной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы конференции по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой» без какой-либо перспективы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить