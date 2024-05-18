RT в Telegram
Подпишись

Лавров: организаторы конференции по Украине занимаются бесперспективной чепухой

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы конференции по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой» без какой-либо перспективы.
Лавров: организаторы конференции по Украине занимаются бесперспективной чепухой
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы», — отметил Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

По его словам, он не верит, что участники конференции этого не понимают.

«Значит, задача не в достижении мира, а исключительно в том, чтобы настроить против России как можно больше стран и затем на этом пытаться делать какие-то дальнейшие враждебные по отношению к нам уже материальные шаги», — сказал министр.

Он добавил, что партнёры России на Глобальном Юге понимают, о чём идёт речь.

Ранее российский лидер Владимир Путин прокомментировал решение организаторов конференции по Украине в Швейцарии не приглашать Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить