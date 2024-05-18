Лавров: организаторы конференции по Украине занимаются бесперспективной чепухой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы конференции по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой» без какой-либо перспективы.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы», — отметил Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

По его словам, он не верит, что участники конференции этого не понимают.

«Значит, задача не в достижении мира, а исключительно в том, чтобы настроить против России как можно больше стран и затем на этом пытаться делать какие-то дальнейшие враждебные по отношению к нам уже материальные шаги», — сказал министр.

Он добавил, что партнёры России на Глобальном Юге понимают, о чём идёт речь.

Ранее российский лидер Владимир Путин прокомментировал решение организаторов конференции по Украине в Швейцарии не приглашать Россию.