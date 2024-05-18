Лавров: организаторы конференции по Украине занимаются бесперспективной чепухой
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Об этом сообщает ТАСС.
«Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы», — отметил Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
По его словам, он не верит, что участники конференции этого не понимают.
«Значит, задача не в достижении мира, а исключительно в том, чтобы настроить против России как можно больше стран и затем на этом пытаться делать какие-то дальнейшие враждебные по отношению к нам уже материальные шаги», — сказал министр.
Он добавил, что партнёры России на Глобальном Юге понимают, о чём идёт речь.
Ранее российский лидер Владимир Путин прокомментировал решение организаторов конференции по Украине в Швейцарии не приглашать Россию.