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Путин: если Россию не видят на мирной конференции в Швейцарии, то и не надо

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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал решение организаторов конференции по Украине в Швейцарии не приглашать Россию.
Путин: если Россию не видят на мирной конференции в Швейцарии, то и не надо
  • РИА Новости

«Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят... Ну не видят — не надо», — отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев по итогам запланированной на 15—16 июня конференции в Швейцарии ожидает коммюнике, содержащее гарантии энергетической безопасности, в том числе ядерной.

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер также отметил, что во время конференции по урегулированию конфликта на Украине планируется обсудить не только «план Зеленского».

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