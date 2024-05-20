Агент Тюкавина оценил шансы футболиста сыграть в решающем матче РПЛ

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, оценил шансы своего клиента сыграть в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Впереди тяжёлая игра. Вот так скажешь, что у человека болит что-то, и на поле начинают специально бить в это место. Но я думаю, что врачи его поставят на ноги к игре», — цитирует агента РИА Новости.

В 30-м туре РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт 25 мая. Начало — в 16:30 мск. Московский клуб лидирует в турнирной таблице, но в случае поражения чемпионом может стать «Краснодар» или «Зенит».

Ранее Константин Тюкавин высказался о степени серьёзности своей травмы.