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Агент Тюкавина оценил шансы футболиста сыграть в решающем матче РПЛ

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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, оценил шансы своего клиента сыграть в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Агент Тюкавина оценил шансы футболиста сыграть в решающем матче РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Впереди тяжёлая игра. Вот так скажешь, что у человека болит что-то, и на поле начинают специально бить в это место. Но я думаю, что врачи его поставят на ноги к игре», — цитирует агента РИА Новости.

В 30-м туре РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт 25 мая. Начало — в 16:30 мск. Московский клуб лидирует в турнирной таблице, но в случае поражения чемпионом может стать «Краснодар» или «Зенит».

Ранее Константин Тюкавин высказался о степени серьёзности своей травмы.

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