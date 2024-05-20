RT в Telegram
Подпишись

Онкохирург Егиев рассказал о диагностике рака поджелудочной железы

Короткая ссылка
Врач-онкохирург «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Валерий Егиев рассказал о способах диагностики одного из самых распространённых видов злокачественных новообразований — рака поджелудочной железы (РПЖ).
Онкохирург Егиев рассказал о диагностике рака поджелудочной железы
  • Gettyimages.ru

Врачам-онкологам сложно диагностировать болезнь на ранних стадиях ввиду её бессимптомного течения, объяснил он в интервью газете «Известия».

На сегодняшний день наиболее информативными методами диагностики рака поджелудочной железы являются эндоскопическое УЗИ, онкомаркеры СА 19-9, РЭА, КТ (компьютерная томография с контрастированием сосудов), МРТ (магнитно-резонансная томография), объяснил Егиев.

По его словам, заболевание, диагностированное на ранней стадии, имеет наиболее благоприятный прогноз по хирургическому лечению. А в некоторых случаях его можно вылечить и на поздних стадиях, добавил врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить