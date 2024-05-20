Онкохирург Егиев рассказал о диагностике рака поджелудочной железы

Врач-онкохирург «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Валерий Егиев рассказал о способах диагностики одного из самых распространённых видов злокачественных новообразований — рака поджелудочной железы (РПЖ).

Врачам-онкологам сложно диагностировать болезнь на ранних стадиях ввиду её бессимптомного течения, объяснил он в интервью газете «Известия».

На сегодняшний день наиболее информативными методами диагностики рака поджелудочной железы являются эндоскопическое УЗИ, онкомаркеры СА 19-9, РЭА, КТ (компьютерная томография с контрастированием сосудов), МРТ (магнитно-резонансная томография), объяснил Егиев.

По его словам, заболевание, диагностированное на ранней стадии, имеет наиболее благоприятный прогноз по хирургическому лечению. А в некоторых случаях его можно вылечить и на поздних стадиях, добавил врач.

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