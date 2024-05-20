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В челябинских школах последние звонки пройдут 25 мая

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В Челябинске назначили дату проведения последних звонков на 25 мая.
В челябинских школах последние звонки пройдут 25 мая
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказал вице-мэр Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Он отметил, что город готовится к проведению мероприятия.

Выпускные балы в Челябинске пройдут 28 и 29 июня. «Атомный выпускной — 2024» второй год подряд запланирован в эти даты в парке Юрия Гагарина, там хедлайнерами станут группа The Hatters и DJ DUMCHENKOV.

Ранее директор департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Дренин заявил, что в регионе изменили формат проведения школьных выпускных.

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