В челябинских школах последние звонки пройдут 25 мая
- РИА Новости
Об этом, как сообщает URA.RU, рассказал вице-мэр Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.
Он отметил, что город готовится к проведению мероприятия.
Выпускные балы в Челябинске пройдут 28 и 29 июня. «Атомный выпускной — 2024» второй год подряд запланирован в эти даты в парке Юрия Гагарина, там хедлайнерами станут группа The Hatters и DJ DUMCHENKOV.
Ранее директор департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Дренин заявил, что в регионе изменили формат проведения школьных выпускных.