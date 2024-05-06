В ХМАО изменили формат проведения школьных выпускных

Директор Департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Дренин заявил, что в регионе изменили формат проведения школьных выпускных.

Об этом сообщает URA.RU.

«Данное ограничение касается всех мероприятий, в частности празднования выпускных. На открытом воздухе праздник можно провести, только если количество его участников не превышает 50 человек. В противном случае мероприятие можно перенести в школьный спортивный или актовый залы», — сказал Дренин.

Он отметил, что руководство школ вправе решать, как проводить последние звонки.

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