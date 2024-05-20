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Глава Пентагона назвал опасной для Украины ситуацию в Харьковской области

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Глава Пентагона Ллойд Остин оценил как тяжёлую и опасную для Украины ситуацию в Харьковской области.
Глава Пентагона назвал опасной для Украины ситуацию в Харьковской области
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Такое заявление он сделал перед началом встречи контактной группы по оказанию военной помощи содействия Украине.

По словам Остина, встреча проходит в «сложный момент», а войска России «постараются продвинуться в ближайшие недели» для создания санитарной зоны.

«Это тяжёлая и опасная схватка», — цитирует американского министра обороны ТАСС.

Президент Владимир Путин ранее связал операцию российских войск на Харьковском направлении с необходимостью создания санитарной зоны, вина за это лежит на украинской стороне, которая обстреливает приграничные регионы.

18 мая стало известно, что группировка ВС России освободила Старицу в Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника.

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