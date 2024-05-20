В Ставрополе пройдёт гастрофестиваль «Зов предков»

В Ставрополе во второй раз пройдёт гастрофестиваль «Зов предков».

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

«В прошлом году на первом городском гастрофестивале «Зов предков» побывали около 20 тыс. человек. 8 июня мы вновь встретимся на поляне музея-заповедника под открытым небом «Татарское городище». Гости фестиваля насладятся блюдами грузинской, армянской, дагестанской, греческой и осетинской кухонь, активно проведут время, почувствуют себя древним поваром на мастер-классе по измельчению зерна способом, которому уже 3 тыс. лет», — рассказал глава города Иван Ульянченко.

Также на фестивале гостей будут ждать музыка, танцы и экскурсии по археологическому памятнику.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае построили 69 объектов здравоохранения за пять лет.