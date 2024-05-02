В Ставропольском крае построили 69 объектов здравоохранения за пять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».
«За пять лет построено 69 объектов здравоохранения. Из них 56 построено в рамках национального проекта «Здравоохранение», — сказал Савченко.
По его словам, в 2013—2018 годах было построено пять объектов, в том числе перинатальный центр на Семашко и поликлиника в Юго-Западном районе Ставрополя на Тюльпановой.
«С 2019 года началось строительство нескольких крупных объектов, большого количества небольших объектов по территории края», — добавил чиновник.
Ранее НСН сообщала, что детско-взрослую поликлинику возведут на юго-востоке Москвы.