В Ставропольском крае построили 69 объектов здравоохранения за пять лет

И. о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко заявил, что в регионе выросли темпы возведения новых объектов здравоохранения.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

«За пять лет построено 69 объектов здравоохранения. Из них 56 построено в рамках национального проекта «Здравоохранение», — сказал Савченко.

По его словам, в 2013—2018 годах было построено пять объектов, в том числе перинатальный центр на Семашко и поликлиника в Юго-Западном районе Ставрополя на Тюльпановой.

«С 2019 года началось строительство нескольких крупных объектов, большого количества небольших объектов по территории края», — добавил чиновник.

Ранее НСН сообщала, что детско-взрослую поликлинику возведут на юго-востоке Москвы.