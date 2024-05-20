В Перове появится стоматологическая поликлиника в рамках реновации

В столичном районе Перово появится первая стоматологическая поликлиника по программе реновации, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Благодаря столичной программе реновации улучшаются не только жилищные условия москвичей, но и формируется новая городская среда. Стоматологическая поликлиника будет рассчитана на 642 посещения в смену. Общая площадь соцобъекта составит около 4 тыс. кв. м.», — сказал Ефимов.

Он отметил, что поликлиникой смогут пользоваться как будущие новосёлы квартир по программе реновации, так и жители соседних кварталов. Медучреждение будет отвечать всем требованиям нового московского стандарта.

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