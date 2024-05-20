Медведев назвал Зеленского правомерной военной целью для России
- РИА Новости
«Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведёт с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель», — сказал Медведев.
Президент Владимир Путин ранее в разговоре с журналистами отметил, что для России имеет значение вопрос легитимности пребывания Владимира Зеленского на своём посту. Он напомнил, что судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.
Путин подчеркнул, что оценку этому прежде всего должен дать Конституционный суд Украины.