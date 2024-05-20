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Медведев назвал Зеленского правомерной военной целью для России

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Владимир Зеленский как был, так и останется для России военным преступником, а также правомерной военной целью, заявил ТАСС зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев назвал Зеленского правомерной военной целью для России
  • РИА Новости

«Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведёт с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель», — сказал Медведев.

Президент Владимир Путин ранее в разговоре с журналистами отметил, что для России имеет значение вопрос легитимности пребывания Владимира Зеленского на своём посту. Он напомнил, что судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

Путин подчеркнул, что оценку этому прежде всего должен дать Конституционный суд Украины.

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