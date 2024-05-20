Мозес: желаю «Спартаку» выиграть чемпионский титул в следующем сезоне

Полузащитник Виктор Мозес пожелал «Спартаку» выиграть титул в следующем сезоне.

«Моя мечта, моё пожелание «Спартаку» — выиграть лигу в следующем сезоне. Это будет очень круто для клуба. Мы брали Кубок, но нужно победить в чемпионате», — приводит слова Мозеса пресс-служба «Спартака».

Всего нигерийский игрок провёл 84 матча за «Спартак», забил десять мячей и сделал десять результативных передач. Его контракт истекает 30 июня.

Ранее Джикия обратился к болельщикам «Спартака».