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Мозес: желаю «Спартаку» выиграть чемпионский титул в следующем сезоне

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Полузащитник Виктор Мозес пожелал «Спартаку» выиграть титул в следующем сезоне.
Мозес: желаю «Спартаку» выиграть чемпионский титул в следующем сезоне
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Моя мечта, моё пожелание «Спартаку» — выиграть лигу в следующем сезоне. Это будет очень круто для клуба. Мы брали Кубок, но нужно победить в чемпионате», — приводит слова Мозеса пресс-служба «Спартака».

Всего нигерийский игрок провёл 84 матча за «Спартак», забил десять мячей и сделал десять результативных передач. Его контракт истекает 30 июня.

Ранее Джикия обратился к болельщикам «Спартака».

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