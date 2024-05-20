Джикия обратился к болельщикам «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам клуба после последнего домашнего матча за клуб.

«Мне очень приятно, что болельщики всегда поддерживали меня. Огромное спасибо могу сказать только за всё, что они сделали, делают и будут делать для клуба», — сказал Джикия пресс-службе.

Накануне «Спартак» обыграл «Рубин» в последнем домашнем матче игрока (3:1). Джикия покинет клуб в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что Джикия ушёл на замену в матче с «Рубином» под громкие аплодисменты.