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Джикия ушёл на замену в матче с «Рубином» под громкие аплодисменты

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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия был заменён во втором тайме матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».
Джикия ушёл на замену в матче с «Рубином» под громкие аплодисменты
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Игрок покинул поле под громкие аплодисменты болельщиков, скандировавших: «Джикия!». 

Встреча в настоящий момент проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Счёт к 80-й минуте — 3:1 в пользу красно-белых.

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что Джикия вышел на игру с «Рубином» вместе с сыном Александра Соболева.

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