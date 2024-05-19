Джикия ушёл на замену в матче с «Рубином» под громкие аплодисменты

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия был заменён во втором тайме матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

Игрок покинул поле под громкие аплодисменты болельщиков, скандировавших: «Джикия!».

Встреча в настоящий момент проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Счёт к 80-й минуте — 3:1 в пользу красно-белых.

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что Джикия вышел на игру с «Рубином» вместе с сыном Александра Соболева.