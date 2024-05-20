Получить заказы на молочной кухне теперь можно с помощью QR-кода, который появился в электронной медицинской карте Москвы.

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в разделе «Моя молочная кухня» можно ознакомиться с историей заказов на получение льготных продуктов питания, их перечнем и графиком работы молочно-раздаточных пунктов (МРП).

Также получить продуктовый набор можно, показав в МРП специальный QR-код из электронной медкарты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к новому разделу электронной медкарты «Мои госпитализации» москвичи обратились уже более 2,6 млн раз.