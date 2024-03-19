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Собянин: к разделу «Мои госпитализации» в ЭМК обратились более 2,6 млн раз

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к новому разделу электронной медкарты (ЭМК) «Мои госпитализации» москвичи обратились уже более 2,6 млн раз.
Собянин: к разделу «Мои госпитализации» в ЭМК обратились более 2,6 млн раз
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам мэра, подобная возможность появилась более двух месяцев назад. Пациентам стационаров открыли доступ к назначениям и результатам исследований в режиме реального времени, а после выписки они могут ознакомиться с историей госпитализации.

Собянин отметил, что это «важный шаг в создании медицинской системы, ориентированной на пациента».

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что столица предоставила регионам возможность безвозмездного доступа к своим медицинским ИИ-сервисам в рамках поручения президента России Владимира Путина.

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