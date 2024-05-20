Телеканал 360.ru анонсировал ребрендинг в честь своего 10-летия

Телеканал 360.ru анонсировал ребрендинг, приуроченный к своему десятилетию.

Сайт перешёл на новый домен, а на площадках меняется не только оформление, но и концепция.

«За десять лет мы стали больше, чем телеканал. Нас не только смотрят, но и слушают, читают. Сайт, страница в каждой соцсети или мессенджере — это отдельный продукт, который завоёвывает свою аудиторию, ищет подходы, терпит неудачи. Нам очень важно не оставаться на месте, осваивать всё новое, что теперь появляется в жизни почти каждый день», — заявил генеральный директор Алексей Каклюгин.

По его словам, вся команда 360.ru хочет стать ближе к аудитории, найти общий язык и двигаться вперёд вместе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил телеканал с юбилеем.

«Сегодня узнаваемость «360» уже давно вышла за пределы Московского региона, а это важный показатель успеха», — отметил он.

Глава Подмосковья пожелал команде осваивать новые технологии и принимать вызовы.