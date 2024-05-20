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Число пострадавших при обстреле окраин Луганска возросло до 12

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Число пострадавших при обстреле посёлка Юбилейного возросло до 12, заявила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
Число пострадавших при обстреле окраин Луганска возросло до 12
  • РИА Новости

«В больницах находятся девять пострадавших в результате сегодняшнего обстрела пос. Юбилейного. Ещё трое находятся на амбулаторном лечении», — приводит её слова Telegram-канал правительства ЛНР.

По словам Пащенко, все пострадавшие получили осколочные ранения.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что украинские войска нанесли удар по окрестностям Луганска с использованием западного вооружения, атаке подверглись жилые кварталы посёлка Юбилейного.

По его словам, удар был нанесён французскими ракетами SCALP-EG.

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