Число пострадавших при обстреле окраин Луганска возросло до 12

Число пострадавших при обстреле посёлка Юбилейного возросло до 12, заявила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

«В больницах находятся девять пострадавших в результате сегодняшнего обстрела пос. Юбилейного. Ещё трое находятся на амбулаторном лечении», — приводит её слова Telegram-канал правительства ЛНР.

По словам Пащенко, все пострадавшие получили осколочные ранения.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что украинские войска нанесли удар по окрестностям Луганска с использованием западного вооружения, атаке подверглись жилые кварталы посёлка Юбилейного.

По его словам, удар был нанесён французскими ракетами SCALP-EG.