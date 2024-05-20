Число пострадавших при обстреле окраин Луганска возросло до 12
- РИА Новости
«В больницах находятся девять пострадавших в результате сегодняшнего обстрела пос. Юбилейного. Ещё трое находятся на амбулаторном лечении», — приводит её слова Telegram-канал правительства ЛНР.
По словам Пащенко, все пострадавшие получили осколочные ранения.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что украинские войска нанесли удар по окрестностям Луганска с использованием западного вооружения, атаке подверглись жилые кварталы посёлка Юбилейного.
По его словам, удар был нанесён французскими ракетами SCALP-EG.