Пасечник: удар по окрестностям Луганска был нанесён французскими ракетами SCALP
- AFP
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«В результате обстрела французскими ракетами SCALP-EG посёлка Юбилейного начался сильный пожар — огнём охвачен жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стёкла», — сказал глава республики.
РИА Новости ранее сообщило, что в Луганске, предположительно, из-за взрыва возник пожар.
После этого Пасечник подтвердил, что украинские войска нанесли удар по окрестностям Луганска с использованием западного вооружения, атаке подверглись жилые кварталы посёлка Юбилейного.