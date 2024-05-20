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Пасечник: удар по окрестностям Луганска был нанесён французскими ракетами SCALP

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Удар по посёлку Юбилейному в окрестностях Луганска был нанесён французскими ракетами SCALP-EG, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. На данный момент известно о пяти пострадавших.
Пасечник: удар по окрестностям Луганска был нанесён французскими ракетами SCALP
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«В результате обстрела французскими ракетами SCALP-EG посёлка Юбилейного начался сильный пожар — огнём охвачен жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стёкла», — сказал глава республики.

РИА Новости ранее сообщило, что в Луганске, предположительно, из-за взрыва возник пожар.

После этого Пасечник подтвердил, что украинские войска нанесли удар по окрестностям Луганска с использованием западного вооружения, атаке подверглись жилые кварталы посёлка Юбилейного.

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