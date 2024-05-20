Пасечник: ВСУ нанесли удар западным оружием по окрестностям Луганска

Украинские войска нанесли удар по окрестностям Луганска с использованием западного вооружения, атаке подверглись жилые кварталы посёлка Юбилейный.

Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Терпя поражение на фронте, украинские вооружённые формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте. Подробности о пострадавших и разрушениях уточняются», — написал глава республики в Telegram.

РИА Новости ранее сообщило, что в Луганске, предположительно, из-за взрыва, возник пожар.