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Пасечник: ВСУ нанесли удар западным оружием по окрестностям Луганска

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Украинские войска нанесли удар по окрестностям Луганска с использованием западного вооружения, атаке подверглись жилые кварталы посёлка Юбилейный.
Пасечник: ВСУ нанесли удар западным оружием по окрестностям Луганска
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Терпя поражение на фронте, украинские вооружённые формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте. Подробности о пострадавших и разрушениях уточняются», — написал глава республики в Telegram.

РИА Новости ранее сообщило, что в Луганске, предположительно, из-за взрыва, возник пожар.

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