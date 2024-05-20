Пасечник: ВСУ нанесли удар западным оружием по окрестностям Луганска
- AP
- © Efrem Lukatsky
Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Терпя поражение на фронте, украинские вооружённые формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте. Подробности о пострадавших и разрушениях уточняются», — написал глава республики в Telegram.
РИА Новости ранее сообщило, что в Луганске, предположительно, из-за взрыва, возник пожар.