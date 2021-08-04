Знали об опасности, но ничего не сделали: CNBC о новом докладе о взрыве в Бейруте

Несмотря на то что с момента чудовищного взрыва в порту Бейрута прошёл год, правительство Ливана не провело на этот счёт никакого расследования, притом что никто так и не ответил за эту катастрофу, передаёт CNBC. Вместе с тем Human Rights Watch выпустила крупный доклад, в котором утверждается, что ливанские чиновники были в курсе проблем с техникой безопасности в порту, продемонстрировав «преступную халатность», которая стоила жизни сотням людей.

МОЛЛИ ХАНТЕР, зарубежный корреспондент NBC News: Да, всё так. За год, прошедший с этого взрыва, не было проведено никакого правительственного расследования, никого не арестовали и никого не посадили за решётку. За этот взрыв никто не ответил, а тысячи жертв этого инцидента справедливости так и не нашли.

Итак, Human Rights Watch, как вы уже упоминали, выпустила крупный доклад. Они изучили документы за многие годы и обнаружили доказательства тому, что высокопоставленные ливанские чиновники не только были в курсе того, что тонны нитрата аммония хранятся в порту Бейрута с нарушениями техники безопасности, но и не смогли никак защитить своё население.

Ещё о паре ключевых пунктов: в докладе утверждается, что высокопоставленные ливанские чиновники, цитирую авторов документа, «продемонстрировали преступную халатность». Кроме того, авторы доклада призывают Совет по правам человека ООН инициировать расследование по этому делу, а также обратились к другим странам с просьбой наложить санкции на высокопоставленных чиновников.

Кампанию по привлечению виновных к ответственности ведут во многом семьи жертв и те люди, которые непосредственно пострадали от инцидента. В прошлом году в течение нескольких дней сразу после взрыва мы связались с Алин Камакиан. Она владеет восстановленным рестораном прямо рядом с портом. Её заведение тогда серьёзно пострадало, а сама она была тяжело ранена. На этой неделе нам удалось с ней пообщаться. Вот что она нам рассказала.

АЛИН КАМАКИАН, владелица бейрутского ресторана, повреждённого в ходе взрыва: Я по-прежнему просыпаюсь глубокой ночью и задаюсь вопросом: жива я или нет. Это непросто. У нас у всех осталось много шрамов. Некоторые видны невооружённым глазом, но большинство нет. Однако именно невидимые шрамы причиняют много боли.

МОЛЛИ ХАНТЕР: На данный момент ливанцам дают электричество на пару часов в день, однако, по данным ООН, более половины населения страны живут за чертой бедности. При этом, по данным ООН, у трёх четвертей населения нет денег на покупку продуктов. Национальная валюта находится в свободном падении, потеряв уже более 90 процентов от своей изначальной стоимости. Завтра, Шеп, тысячи людей, как ожидается, должны выйти на протест, требуя, чтобы им дали ответы и свершили правосудие.

Дата выхода в эфир 04 августа 2021 года.