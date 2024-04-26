Суд получил апелляционную жалобу на арест фигуранта дела о взятке замминистра

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте Сергея Бородина, фигуранта дела о взятке замминистра обороны Иванова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Бородин обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее в Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении крупной взятки.

Заместитель министра обороны и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере». Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.