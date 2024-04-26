RT в Telegram
Подпишись

Агент Николсона сообщил, что игрок вернётся в «Спартак» после завершения аренды

Короткая ссылка
Ненад Протега, агент нападающего «Клермона» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент вернётся в «Спартак» после завершения аренды.
Агент Николсона сообщил, что игрок вернётся в «Спартак» после завершения аренды
  • AP

«С 1 июля Николсон будет игроком «Спартака». Дальше посмотрим, что будет», — приводит слова Протеги Metaratings.

Николсон выступал за «Спартак» с 2022 года. Клуб отпустил форварда в аренду в сентябре. 

Всего за красно-белых он сыграл в 43 матчах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, как чувствует себя в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить