Агент Николсона сообщил, что игрок вернётся в «Спартак» после завершения аренды

Ненад Протега, агент нападающего «Клермона» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент вернётся в «Спартак» после завершения аренды.

«С 1 июля Николсон будет игроком «Спартака». Дальше посмотрим, что будет», — приводит слова Протеги Metaratings.

Николсон выступал за «Спартак» с 2022 года. Клуб отпустил форварда в аренду в сентябре.

Всего за красно-белых он сыграл в 43 матчах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

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