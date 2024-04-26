Агент Николсона сообщил, что игрок вернётся в «Спартак» после завершения аренды
- AP
«С 1 июля Николсон будет игроком «Спартака». Дальше посмотрим, что будет», — приводит слова Протеги Metaratings.
Николсон выступал за «Спартак» с 2022 года. Клуб отпустил форварда в аренду в сентябре.
Всего за красно-белых он сыграл в 43 матчах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, как чувствует себя в России.