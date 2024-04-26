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Слишкович: всегда думаю, что в России я — гость, иностранный человек

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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, как чувствует себя в России.

«Балканцы очень похожи на русских. Мы — славянские народы, у нас есть что-то общее. Уважаю Россию и люблю эту страну. Всегда думаю, что в России я — гость, иностранный человек. И веду себя в России как гость. Я уважаю и россиян, и российский футбол», — приводит слова Слишковича Sport24.

Он также подчеркнул, что главными чертами русских являются доброта и честность.

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля 14 апреля. Он возглавлял команду с 2022 года.

Исполняющим обязанности тренера был назначен его бывший ассистент Слишкович.

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА.

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