Блинкен: США считают, что напряжённость после ударов Ирана и Израиля спадёт
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
«Теперь, я думаю, надеюсь, мы не увидим такой эскалации», — сказал он.
При этом Блинкен подчеркнул, что удары Ирана и Израиля в начале месяца усилили опасения, что война в секторе Газа может перерасти в полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке.
Ранее Блинкен заявил, что у США нет двойных стандартов по соблюдению Израилем прав человека.
Также в Bild сообщили, что Иран может создать ядерное оружие в течение нескольких недель.