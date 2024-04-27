Блинкен: США считают, что напряжённость после ударов Ирана и Израиля спадёт

США надеются, что напряжённость на Ближнем Востоке спадёт после того, как Иран и Израиль нанесли удары по объектам друг друга.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

«Теперь, я думаю, надеюсь, мы не увидим такой эскалации», — сказал он.

При этом Блинкен подчеркнул, что удары Ирана и Израиля в начале месяца усилили опасения, что война в секторе Газа может перерасти в полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее Блинкен заявил, что у США нет двойных стандартов по соблюдению Израилем прав человека.

Также в Bild сообщили, что Иран может создать ядерное оружие в течение нескольких недель.