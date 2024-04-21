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Bild: Иран может создать ядерное оружие в течение нескольких недель

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Иран вплотную приблизился к возможности производить ядерное оружие. Такую информацию приводит газета Bild со ссылкой на экспертов.

По словам директора Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований при Университете Бонна Ульрих Шли, Иран стоит на пороге создания ядерного оружия.

«Мы здесь говорит о периоде в несколько недель», — отметил он.

Эксперт по Ирану Сима Шайн из израильского Института по изучению национальной безопасности в свою очередь заявила, что Тегеран в течение недели может получить достаточно урана для производства атомной бомбы.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что США тайно разместили ракеты, способные уничтожить ядерные объекты Ирана.

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