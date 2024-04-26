ЦПВС: ВКС уничтожили два места базирования боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ВКС России нанесли удар по пунктам базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф в Сирии.