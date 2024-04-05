Минобороны: ВКС России поразили пункты базирования боевиков в Сирии
- РИА Новости
Такое заявление сделал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.
По его словам, были уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горных хребтов Аль-Амур провинции Хомс, а также Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор.
31 марта Воздушно-космические силы России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс.