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Минобороны: ВКС России поразили пункты базирования боевиков в Сирии

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ВКС России нанесли сокрушительный удар по пунктам базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф в Сирии.
Минобороны: ВКС России поразили пункты базирования боевиков в Сирии
  • РИА Новости

Такое заявление сделал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

По его словам, были уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горных хребтов Аль-Амур провинции Хомс, а также Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор.

31 марта Воздушно-космические силы России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс.

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