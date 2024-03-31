ВКС России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

Воздушно-космические силы России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс.

Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

«Ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-эль-Мраах в провинции Хомс», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ЦПВС заявили о росте диверсионной активности со стороны боевиков в Сирии.

Также Попов заявил, что ВКС России уничтожили место базирования боевиков, вышедших из района Эт-Танф в САР.