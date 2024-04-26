Гражданское судно получило повреждения при ракетном ударе у берегов Йемена
«Капитан судна сообщил о двух атаках», — говорится в сообщении UKMTO.
Отмечается, что в результате первой на небольшой дистанции от судна произошёл взрыв, который почувствовал находящийся на борту экипаж.
«Вторая атака на судно, по-видимому, была осуществлена двумя ракетами, и судно получило повреждения. Власти расследуют обстоятельства происшествия», — указывается в заявлении.
Ранее хуситы заявили об атаке на судно MSC Darwin в Аденском заливе.