В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам
Об сообщил телеканал «Общественное».
«В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы», — говорится в материале.
Ранее депутаты Одесского городского совета не поддержали решение переименовать улицы Жуковского и Бунина, а также проспект Гагарина.
В Немышлянском районе Харькова демонтировали бюсты деятелей советских времён на Аллее комсомольцев.
В январе демонтаж символики советской эпохи завершился в здании вокзала города Лубны, расположенного на северо-востоке Украины.