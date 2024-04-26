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В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам

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Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно.

Об сообщил телеканал «Общественное».

«В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы», — говорится в материале.

Ранее депутаты Одесского городского совета не поддержали решение переименовать улицы Жуковского и Бунина, а также проспект Гагарина.

В Немышлянском районе Харькова демонтировали бюсты деятелей советских времён на Аллее комсомольцев.

В январе демонтаж символики советской эпохи завершился в здании вокзала города Лубны, расположенного на северо-востоке Украины.

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