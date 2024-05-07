«Меры сработали в полном объёме»: Минэнерго предложило снять запрет на вывоз бензина из России

Правительство России рассмотрит предложение Минэнерго о временном снятии запрета на экспорт бензина, заявил врио вице-премьера Александр Новак. По его словам, на сегодняшний день внутренний рынок страны перенасыщен топливом, поэтому кабмин может смягчить действующие ограничения. С 1 марта власти на полгода запретили компаниям поставлять горючее за рубеж во избежание дефицита в период высокого спроса весной и летом. При этом на фоне накопления значительных запасов эта мера стала избыточной, и её отмена не приведёт к резким ценовым скачкам, уверены специалисты. Как может измениться стоимость бензина в России до конца года — в материале RT.

Минэнерго России предложило правительству приостановить действие запрета на вывоз бензина из страны. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя кабмина Александр Новак.

«Меры по закрытию экспорта… сработали в полном объёме. Рынок насыщен, и даже более того — перенасыщен. Поэтому в ближайшее время мы рассмотрим в правительстве предложение Министерства энергетики», — цитирует ТАСС Новака.

Власти запретили поставлять бензин за рубеж с 1 марта 2024 года. Ограничения не коснулись только государств Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии), а также Южной Осетии, Абхазии, Монголии и Узбекистана.

Запрет был введён на полгода, чтобы обеспечить внутренний рынок горючим в период высокого спроса весной и летом. В это время потребление топлива в стране традиционно возрастает за счёт отпусков и уборочной кампании, а предложение, напротив, снижается в связи с закрытием нефтеперерабатывающих заводов на ремонт.

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Как рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, обычно около 90% произведённого в России бензина идёт на внутреннее потребление и только 10% — на экспорт. При этом ещё с конца зимы в стране образовался переизбыток горючего, но участившиеся атаки украинских дронов на НПЗ создавали неопределённость, и правительство для перестраховки ввело ограничения, чтобы избежать дефицита, отметил эксперт.

«Сейчас кабмин считает эти меры избыточными, поскольку в хранилищах накопились значительные объёмы топлива. В текущих условиях дальнейшее сохранение запрета может привести к кризису перепроизводства, тогда компаниям придётся перенастраивать работу НПЗ и сокращать выпуск горючего. При отмене же ограничений бизнес заработает на продаже бензина за границу, а бюджет получит дополнительные поступления в виде налоговых выплат», — добавил Юшков.

Ранее правительство вводило запрет на экспорт бензина осенью 2023 года для насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен. В тот момент на фоне резкого удорожания нефти в мире российским энергетическим компаниям стало выгоднее поставлять топливо за границу, поэтому внутри страны начал образовываться дефицит. Власти своими действиями смогли остановить резкое повышение стоимости горючего для рядовых граждан, и вскоре ограничения были сняты.

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Примечательно, что с начала 2024 года бензин на российских АЗС подорожал в среднем лишь на 1,3%. Это почти вдвое ниже общего роста цен на товары и услуги в стране за прошедший период времени (2,4%), свидетельствуют данные Минэкономразвития.

Согласно прогнозу ведомства, по итогам всего текущего года инфляция в России может сложиться вблизи 5,1%. При этом темпы удорожания бензина в стране должны будут остаться ниже этого уровня, уверены эксперты.

«Цены для конечного потребителя в рознице формируются при участии государства. У властей есть много мер воздействия на рынок. В этом плане не стоит ожидать резких колебаний цен. Удешевление горючего вряд ли произойдёт, но рост стоимости должен уложиться в уровень инфляции. Такую цель правительство закладывает для себя ежегодно», — пояснил Игорь Юшков.

Похожую точку зрения в разговоре с RT выразил и портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Как подчеркнул специалист, розничные цены на бензин в России во многом определяются именно регуляторными механизмами, нежели рыночными.

«При рисках роста цен на заправках, как было прошлой осенью, власти введут новые ограничительные меры. Поэтому в целом за год ждём удорожание горючего на уровне инфляции, плюс-минус пара процентов», — добавил Скрябин.

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По мнению экономиста и директора по коммуникациям компании BitRiver Андрея Лободы, отмена действующего запрета на экспорт бензина также не должна будет привести к ощутимым ценовым скачкам, поскольку на топливном рынке продолжает работать демпфер. В рамках этого механизма государство возмещает нефтяникам недополученные доходы при продаже горючего внутри страны.

Так, если цены на бензин в России ниже экспортных, производители получают компенсацию из федерального бюджета. При более высокой стоимости сырья в РФ бизнес, напротив, отчисляет в казну часть своей прибыли.

«Думаю, до конца году розничные цены на бензин в России будут колебаться вокруг уровней 55—56 рублей за литр. То есть стоимость горючего останется почти на текущих уровнях», — предположил собеседник RT.