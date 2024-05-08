ЦТАК: Ким Чен Ын направил Путину поздравление с инаугурацией

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление с вступлением в должность президента России.

Соответствующую информацию предоставило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Владимировичу Путину личное послание по случаю церемонии вступления в должность президента Российской Федерации», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил Путину письмо по случаю инаугурации.